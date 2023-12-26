«Автобусы не ходють, в такси не содють..." В Челябинске взлетели цены на такси

В Челябинске сегодня резко выросли цены на такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», снегопад, который неожиданно случился на Южном Урале в конце декабря, как обычно, вызвал серьезные транспортные проблемы. Даже центральные улицы начали расчищать ближе к полудню. И без того небыстрый процесс осложнялся 10-балльными заторами.

Возникли и перебои с общественным транспортом:

«Муж только что дошел ногами по снежной каше от Теплотеха до Фокуса. Трамваи на северок не ходили. И не ходят до сих пор». «Всего лишь 50 минут на Детском мире, и я смог попасть в 64-ый. Ну, да: до этого ещё 40 минут на КБС в ожидании чуда между 81-ым и 123-им (речь об автобусах – прим. РИА «Новый День»)», – пишут вечером челябинцы в соцсетях. «За 905 рублей уехал с «Космоса» (ТРК на перекрестке Чичерина и проспекта Победы – прим. РИА «Новый День»), трамваи стоят, остановки битком, простоял 45 минут, опаздывал».

К сожалению, автор последнего сообщения, вынужденный воспользоваться такси, не указал, куда именно он ехал и по какому тарифу, но 905 рублей – это примерно в 2,5 – 3 раза больше, чем обычная цена на отрезке «центр – ТРК «Космос» в тарифах «эконом» и «комфорт». И это ему еще повезло: многие челябинцы сегодня вообще не смогли вызвать такси. На их запросы сервисы отвечали, что свободных машин нет.

К 20:00, когда основная часть горожан уже закончила работу и даже вернулась домой, цены на такси не снизились.

Так, уехать от Публичной библиотеки в район железнодорожного вокзала можно было минимум за 715 рублей, причем только на тарифе «эконом», комфортнее машин не было.

А в данных погодных условиях тариф имеет значение: машины эконом-класса могут застрять на ближайшем перекрестке. Самыми надежными в этом случае представляются машины, работающие в тарифе «комфорт+» – там часто встречаются авто с более высоким дорожным просветом.

Добраться до улицы Чичерина на машине комфорт-класса предлагали за 1 тыс 154 рубля, причем это в полтора раза дороже, чем в тарифе «бизнес».

До ТРК «Космос» – на 100 рублей дороже. Ну, а поездка в аэропорт обошлась бы более чем в 1 тысячу рублей на «экономе» и в почти 2 тысячи рублей на «комфорте».

Челябинск, Павел Зварзин

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