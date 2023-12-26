Дороги в Челябинской области закрыли до утра. К списку добавился еще один участок

Южноуральские магистрали будут закрыты для автобусов, такси и грузовиков до утра.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, до 8 часов среды, 27 декабря, продляется временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, на нескольких региональных дорогах.
К списку магистралей, где вводится ограничение, добавляется автодорога Миасс – Златоуст.
Ранее ограничение вводилось и сохраняется на автодорогах:
Южноуральск – Магнитогорск;
Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды;
Кизильское – Бреды – Мариинский;
Бреды – Синий Шихан;
Троицк – Степное Пластовского района;
Троицк – Октябрьское Октябрьского района;
Фершампенуаз – Париж – Джабык;
Карталы – Анненское;
Татищево – Кужебаевский – Париж;
Обход города Челябинска;
поселок Вахрушево (Копейск) – Долгодеревенское.
На всех вышеперечисленных трассах обеспечено дежурство подразделений ГИБДД.
Дорожная техника подрядных организаций выведена в ночную смену.
«Просьба не выезжать без необходимости на дороги, перенести поездки на другое время», – обращаются представители ведомства к южноуральцам.
Челябинск, Виктор Елисеев
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