Дороги в Челябинской области закрыли до утра. К списку добавился еще один участок

Южноуральские магистрали будут закрыты для автобусов, такси и грузовиков до утра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, до 8 часов среды, 27 декабря, продляется временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, на нескольких региональных дорогах.

К списку магистралей, где вводится ограничение, добавляется автодорога Миасс – Златоуст.

Ранее ограничение вводилось и сохраняется на автодорогах:

Южноуральск – Магнитогорск;

Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды;

Кизильское – Бреды – Мариинский;

Бреды – Синий Шихан;

Троицк – Степное Пластовского района;

Троицк – Октябрьское Октябрьского района;

Фершампенуаз – Париж – Джабык;

Карталы – Анненское;

Татищево – Кужебаевский – Париж;

Обход города Челябинска;

поселок Вахрушево (Копейск) – Долгодеревенское.

На всех вышеперечисленных трассах обеспечено дежурство подразделений ГИБДД.

Дорожная техника подрядных организаций выведена в ночную смену.

«Просьба не выезжать без необходимости на дороги, перенести поездки на другое время», – обращаются представители ведомства к южноуральцам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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