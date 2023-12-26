В Челябинске все школы перевели на дистанционное обучение

Челябинские школы перевели в режим дистанционного обучения. Такое решение городские власти приняли в связи с погодными условиями.
Как уже сообщал «Новый День», сегодня город с раннего утра заметает снегом, аналогичная погода ожидается и в среду.
«Завтра, 27 декабря, занятия в школах Челябинска с 1 по 11 классы первой и второй смены пройдут в режиме дистанционного обучения», – заявили в мэрии.
Челябинск, Павел Зварзин
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