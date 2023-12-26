«Магнитка» потерпела разгромное поражение в гостях

Магнитогорский «Металлург» в Тольятти проиграл местной «Ладе» – 1:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», игра как-то сразу не задалась у южноуральского клуба. Хозяева же действовали более чем уверенно.

К тому же магнитогорцы слишком увлеклись нарушением правил. И игра в меньшинстве не пошла им на пользу. Уже на восьмой минуте встречи тольяттинцы воспользовались численным преимуществом и после удара Сергея Шумакова открыли счет – 1:0. Через семь с половиной минут Никита Михайлов удвоил преимущество хозяев – 2:0. И еще через две минуты Иван Романов увеличил отрыв до трех шайб.

Во втором периоде игра выровнялась, но не более. На 21-й минуте матча все тот же Иван Романов делает счет 4:0 в пользу «Лады». На 27-й минуте гости сумели размочить счет – 1:4. Увы, это все, на что хватило сегодня «Магнитки».

На 45-й минуте Трой Джозефс установил окончательный счет – 5:1, уверенная победа «Лады».

Челябинск, Виктор Елисеев

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