«Трактор» уверенно обыгрывает «Северсталь»

Челябинский «Трактор» в гостях взял верх над череповецкой «Северсталью» – 5:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинские хоккеисты продолжают демонстрировать уверенную игру и волю к победе, записывая на свой счет третий триумф в четырех матчах, прошедших после двухнедельного перерыва. Причем четыре из пяти заброшенных сегодня шайб пришлись на тройку Яруллин-Ткачев-Шабанов.

Именно Альберт Яруллин на 11-й минуте встречи открывает счет, завершив розыгрыш Максима Шабанова и Владимира Ткачева, и команды уходят на первый перерыв при минимальном преимуществе гостей.

Сохраняется оно и во втором периоде матча. На 27-й минуте встречи Максим Шабанов, получив шайбу от Владимира Ткачева, отправляет ее в ворота хозяев – 2:0. Но за минуту с небольшим до окончания второй двадцатиминутки Александр Скоренков сокращает отставание «Северстали» – 1:2.

Это не останавливает южноуральцев. Уже на первой минуте третьего периода Владимир Ткачев вновь уводит «Трактор» в отрыв – 3:1. И ассистирует ему Максим Шабанов.

Хозяева продолжают цепляться, и в начале 47-й минуты встречи Тимофей Давыдов вновь сокращает отставание – 2:3. Но через минуту Альберт Яруллин оформляет дубль – 4:2. А еще меньше чем через минуту челябинец Чарльз Робинсон первым успевает к шайбе, отлетевшей от голкипера череповецкого клуба после удара Виталия Кравцова – 5:2.

Впрочем, преимущество «Трактора» не мешает увлекательному финалу. Гости дважды нарушают правила и остаются в итоге втроем против пятерых игроков «Северстали». И уже после того, как один из южноуральцев покидает скамью штрафников, Данил Аймурзин реализует численное преимущество хозчев – 3:5.

После этого у череповчан остается еще минута и 1 секунда для того, чтобы попытаться отыграть две шайбы и сравнять счет, но даже замена вратаря на шестого полевого игрока не позволяет этого сделать. Итог – 5:3 в пользу челябинского «Трактора».

Челябинск, Виктор Елисеев

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