27 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

27.12.2023, среда
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10:00, 11:00, 12:00 Челябинск – Новогодние утренники «Петрушкины башмачки» (Центральная городская детская библиотека им. Горького, ул. Коммуны, 69)
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12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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12:00 Челябинск – Встреча с кинологами «Собаки-супергерои» в клубе «Собачье сердце» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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14:00 Челябинск – «Оформи зачетно!»: справочная и консультационная помощь в оформлении списков электронных и печатных источников информации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс «Новогодняя игрушка «Елочка» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Мастер-класс «Новогодние игрушки»: объемные игрушки на елку из цветной бумаги (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Час досуга «Загадки Госпожи Метелицы» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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15:00 Челябинск – Мастерская Деда Мороза «Елочная игрушка» (Центральная городская детская библиотека им. Горького, ул. Коммуны, 69)
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15:00 Челябинск – Встреча «Книжные открытия уходящего года» в клубе «Вдохновение» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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16:00 Челябинск – Мастерская Деда Мороза «Новогодняя открытка в технике квиллинг» (Центральная городская детская библиотека им. Горького, ул. Коммуны, 69)
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16:00 Челябинск – Интерактивная встреча «Новогодняя елка в библиотеке» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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18:00 Челябинск – Открытие ледового городка «Малахитовая шкатулка» (площадь Революции)
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18:30 Челябинск – Музыкальная гостиная «Новый год на пороге» (ДК «Сокол», пос. 1-й Аэропорт, ул. 1-я Увельская, 1)
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