Преподавателей и студентов ЮУрГУ попросили не приходить в вуз «без острой необходимости»

В Челябинске вслед за школами начали отменять занятия в высших учебных заведениях: преподавателей и студентов крупнейшего южноуральского университета попросили сегодня не приходить в вуз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на официальном сайте ЮУрГУ и в пабликах вуза в соцсетях появилось объявление:

«Уважаемые студенты и преподаватели!

В связи со сложными погодными условиями администрация вуза просит 27.12.23 без острой необходимости не посещать университет!

Преподаватели, по согласованию с директором института/высшей школы, могут перенести зачёты и занятия в дистанционный формат».

Что понимается под острой необходимостью, не уточняется.

Челябинск, Софья Артемьева

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