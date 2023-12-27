В Челябинске снег закончился, а проблемы с транспортом – нет

Новый день в Челябинске начался с очередного транспортного коллапса – остановились трамваи.

Как уже сообщал «Новый День», во вторник, 26 декабря, город засыпало снегом, что вызвало перебои с общественным транспортом.

«Перекресток проспекта Победы – улицы Чичерина. Трактор пытается отбуксировать неисправный вагон. Стоят трамваи уже почти 6 часов», – сообщали горожане около часа ночи. По некоторым данным, трамваи там стояли с 14:00.

Утро тоже началось с проблем: и по Металлургическому району от улицы Жукова до ЧМК. Вагоны не смогли проехать по путям, заваленным снегом.

Судя по онлайн-картам, трамваи стоят до сих пор.

Челябинск, Софья Артемьева

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