На Южном Урале за сутки намело полуметровые сугробы

На Южном Урале за минувшие сутки выпала месячная норма осадков. Об этом заявили в региональном миндортрансе.

Синоптики от подобных оценок пока воздерживаются:

«По всей территории области прошел снег от небольшого до умеренного, днем местами до сильного (3,0-17,3 мм), – сообщили в Челябинском гидрометцентре. – Высота снежного покрова на утро 27 декабря составила 27-51 см, в южных районах 9-27 см».

Сегодня в области тоже ожидается снег: местами небольшой снег, в горах до умеренного, в отдельных районах метели. В Челябинске – преимущественно без осадков.

Согласно прогнозу, снегопады могут повториться 28 и 29 декабря. Кроме того, достаточно сильные осадки ожидаются в новогоднюю ночь. Да, первая неделя 2024 года обещает быть снежной.

Челябинск, Софья Артемьева

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