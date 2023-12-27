Южноуральцы стали чаще писать Деду Морозу

Жители Челябинской области стали чаще посещать сайты с онлайн-почтой Деда Мороза. Наибольшая активность была зафиксирована в первую неделю декабря – трафик в эти дни почти в 10 раз превысил показатели предыдущих недель. Такие выводы сделали эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных.

Примечательно, что южноуральцы чаще всего пишут письма с пожеланиями по пятницам, в эти дни трафик кратно превышает среднесуточный показатель.

Жители региона не только пишут главному герою Нового года, но и приезжают в его резиденцию в Великом Устюге. При посещении вотчины Деда Мороза южноуральцы предпочитают делиться эмоциями в интернете, используя мессенджеры и социальные сети. В среднем в Великом Устюге каждый житель Южного Урала расходует около 750 мегабайт интернет-трафика. Этого объема достаточно, например, чтобы отправить свыше 250 фото с Дедом Морозом в мессенджерах.

Как показывают данные, наибольший турпоток в резиденцию сказочного волшебника придется на январь. Среди регионов Большого Урала Челябинская область занимает пятое место по количеству приехавших туристов. Лидером является Свердловская область. Вторую позицию делят туристы из ХМАО и ЯНАО, на третьем месте – Пермский край. Тюменская область за год поднялась в рейтинге на одну строку и занимает четвертую позицию.

Чтобы путешественники без ограничений могли делиться фото и видео посланиями из резиденции Деда Мороза, МегаФон заранее построил там инфраструктуру связи. А для комфортной отправки писем волшебнику через цифровые сервисы в Челябинской области в этом году техническая служба оператора провела серьёзный рефарминг сети, который затронул свыше 200 локаций региона.

Челябинск, Софья Артемьева

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