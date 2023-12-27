Южноуральцам рассказали, как в новогодние каникулы будет работать ГАИ

В Госавтоинспекции рассказали, когда не стоит пытаться к ним попасть в новогодние выходные.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, зарегистрировать транспортное средство и получить водительское удостоверение в регистрационных подразделениях ведомства жители Южного Урала смогут 3, 4 и 5 января.

31 декабря, 1, 2, 6, 7 и 8 января будут выходными днями. С 9 января структура начнет работать в обычном режиме.

Во 2-м отделении МРЭО в МФЦ по Университетской набережной с 31 декабря по 8 января выходные дни.

«Уважаемые граждане в день посещения регистрационно-экзаменационного подразделения Челябинской области необходимо проверить наличие всех документов для получения государственной услуги по линии Госавтоинспекции. Обратите внимание! Полис ОСАГО начинает свое действие на следующий день после его оформления! Именно данный факт может стать причиной отказа в получении госуслуги», – напомнили в ГАИ.

На Госуслугах южноуральцы могут выбрать подходящее подразделение, дату и время для посещения регистрационно-экзаменационного подразделения.

Выбранное подразделение непосредственно работает над заявлением пользователя Госуслуг: проверяет наличие оснований для отказа, рассылает запросы по межведомственным каналам. Оно также выставляет счет-квитанцию на оплату госпошлины со своими реквизитами.

Нельзя выбрать одно подразделение, а прийти за результатом совсем в другое.

Челябинск, Виктор Елисеев

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