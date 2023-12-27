В центре Челябинска столкнулись трамвай и маршрутка

Трамвай и маршрутное такси не смогли разъехаться в Челябинске.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, авария произошла утром среды, 27 декабря, у дома №5 по улице Цвиллинга.
В 9:10 произошло столкновение трамвая, следовавшего по маршруту №16 под управлением 36-летнего вагоновожатого и маршрутной «Газели» (маршрут №49), за рулем которой был 60-летний водитель.
В результате ДТП пострадавших нет. В настоящее время движение на данном участке дороги восстановлено.
Челябинск, Виктор Елисеев
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