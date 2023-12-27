Власти Южного Урала объявили о покупке для Челябинска 30 новых трамваев

Пополнение трамвайного парка обойдется правительству Челябинской области в 2,1 миллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявление о новом аукционе Центр организации закупок Челябинской области опубликовал вчера, 26 декабря.

Согласно конкурсной документации, министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области намерено приобрести 30 трамвайных вагонов. Трамваи должны быть односекционными, частично низкопольными. Вагон необходимо оснастить системами климат-контроля и наблюдения за водителем, внешним видеорегистратором, точкой Wi-Fi, USB-розетками, встроенными терминалами и валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, датчиками пассажиропотока.

Начальная максимальная цена контракта – 2,175 миллиарда рублей. Срок подачи заявок – до 12 января 2024 года, дата проведения аукциона – 16 января. Поставить вагоны будет необходимо до 1 декабря 2024 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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