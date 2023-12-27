Челябинка Екатерина Алдошкина стала четырехкратной чемпионкой России

Южноуральская спортсменка увозит с чемпионата России по конькобежному спорту половину всего женского «золота».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», четвертый, заключительный день чемпионата России по конькобежному спорту в Иркутске, как и все предыдущие, был отмечен победами южноуральских конькобежцев.

Сильнейшей на дистанции в 5000 метров стала челябинка Екатерина Алдошкина. Таким образом, спортсменка завоевала четыре золотых медали из восьми комплектов, разыгрывавшихся среди женщин (ранее Екатерина первенствовала на дистанции 3000 метров, в женском масстарте, и командном забеге на 6 кругов вместе с Анастасией Григорьевой и Марией Гудошниковой). Это лучший результат в женских соревнованиях.

Кроме того, сегодня же, 27 декабря, мужская сборная Челябинской области (Роман Тиханов, Никита Базюк, Степан Чистяков) заняла первое место в спринтерском командном забеге. Девушки-спринтеры (Мария Гудошникова, Анастасия Алтухова, Ольга Фаткулина) довольствовались «бронзой».

Всего в копилке южноуральских конькобежцев – 10 медалей. Помимо перечисленных, к ним следует добавить два «серебра» Никиты Базюка (на дистанциях 500 и 1000 метров), «бронзу» Степана Чистякова на 1500 метров и бронзовую медаль Анастасии Григорьевой на дистанции 3000 метров.

Чемпионат России по конькобежному спорту проходил с 24 по 27 декабря в Иркустке. В нем приняли участие 89 спортсменов из 23 регионов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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