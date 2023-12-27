Заболеваемость ОРВИ на Южном Урале вновь пошла в рост

Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди южноуральских школьников подскочила на четверть.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в регионе отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ.

За 51 неделю 2023 года (с 18 по 24 декабря) зарегистрировано 113,1 случаев на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 7,5% и соответствует среднему многолетнему уровню. Отметим, что неделей ранее санврачи отмечали снижение на 8,4%.

Рост уровня заболеваемости зафиксирован среди взрослого населения – на 1,8%, среди детей 7-14 лет – на 23,9%, среди детей 3-6 лет – на 5,9%. В возрастной группе детей до 3-х лет уровень заболеваемости снизился на 1,3%.

По данным мониторинговых исследований в структуре ОРВИ отмечается нарастание вирусов гриппа, в том числе гонконгского (H3N2), а также выявляются возбудители парагриппа, адено-, рино-, бока-, РС-инфекции, сезонной коронавирусной инфекции и SARS-CoV2.

Напомним, 7 декабря главный государственный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление о введении в регионе ограничительных мероприятий по гриппу и ОРВИ.

Региональному минздраву поручено задействовать планы профилактических и противоэпидемических мероприятий в медицинских учреждениях. Министерству социальных отношений и руководителям учреждений системы соцзащиты с круглосуточным пребыванием – обеспечить выполнение мероприятий по предупреждению распространения гриппа.

Руководителям образовательных организаций рекомендовано в случае одновременного отсутствия по причине ОРВИ детей 20 % и более приостанавливать учебный процесс либо переводить его на дистант на срок не менее 7 дней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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