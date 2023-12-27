Россияне возвращаются к мясу

Динамика продаж мяса восстановилась после стагнации в 2022 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после практически тотального падения год назад, в 2023 году продажи в большей части сегментов мясного рынка не просто вернулись к прежнему уровню, но и превысили значения 2021 года в абсолютном выражении. Причем как в городской, так и в сельской России. Таковы результаты исследования компании NielsenIQ.

Среди крупнейших сегментов продажи говядины и индейки пока не смогли достичь объемов января-ноября 2021 года, отмечают маркетологи. Хотя именно говядина стала одним из лидеров роста – реализация в этом сегменте выросла на 11,1%.

Зато курица и свинина установили новые для себя рекорды. Первой продали на 4,1% (рост динамики в 10 раз – против увеличения на 0,4% на фоне значительного подорожания курятины в прошлом году). Продажи свинины выросли на 1,8% (плюсом к увеличению на 9,8% в 2022 году).

Одновременно с этим высокими темпами развивается спрос и на менее распространенные виды мяса, суммарно занимающие порядка 1% рынка (цесарка, ягнятина, баранина, перепелка, кролик). Здесь темпы роста превышают 10%, а востребованность мяса ягненка и цесарки выросла в полтора раза.

Куда менее уверенно чувствуют себя продавцы мяса утки: продажи в сегменте после прошлогоднего взлета на 37,9% снизились на 6,2%. Продолжилось падение объемов у продавцов телятины, снизившись на 1,7% (в прошлом году этот сегмент потерял 9,5% реализации).

Антилидером же рейтинга падения продаж остается гусятина, которой по итогам 11 месяцев 2023 года продали на 81,9% меньше, чем год назад. При этом в 2022 году продажи в этой категории рухнули на 91,3%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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