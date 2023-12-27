Мэрия Челябинска выгоняет на мороз жителей дома, попавшего в границы КРТ

Под Новый год челябинцы получили от городских властей судебные иски о принудительном выселении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинские чиновники требуют выселить из их квартир жителей дома №108 по улице Новороссийской, объясняя это «муниципальными нуждами».

Здание попало в границы участка, принадлежащего для комплексного развития территории. Но вместо переезда в комфортабельную квартиру жильцам дома предложили денежную компенсацию. При этом особой щедрости власти не проявили: челябинцам пообещали выплатить порядка 50 тысяч рублей за квадратный метр. Это почти вдвое меньше средней рыночный цены в Челябинске (по данным «ЦИАН. Аналитики», в декабре 2023 года она составляла на вторичном рынке 97 тысяч рублей) и в полтора раза ниже усредненной стоимости «квадрата», установленной для областного центра на четвертый квартал 2023 года региональным министерством тарифного регулирования (74,04 тысячи рублей).

Жители дома считают предложенную им «компенсацию» издевательством. Ведь на покупку нормального жилья им этих средств не хватит. Тем более, что живут в доме, в основном, пенсионеры. А значит, даже на ипотеку они рассчитывать не смогут. По сути, чиновники предлагают им переехать из двухкомнатных квартир в комнату в коммуналке, сетуют челябинцы.

Чтобы оценить всю принципиальность челябинских чиновников, следует отметить, что в выселяемой двухэтажке насчитывается всего 12 квартир. Общая площадь жилых помещений, согласно сайту «ЖКХ», составляет 311 квадратных метров.

Между тем, на прошлой неделе мэрия с гордостью заявила о вводе в эксплуатацию первого дома, построенного в рамках комплексного развития территорий в Челябинске (в Тракторозаводском районе областного центра). Здание состоит из четырех секций от 6 до 17 этажей. Его общая площадь превышает 23 тысячи квадратных метров, в нем расположены 283 квартиры. Согласно информации, опубликованной на сайте застройщика, стоимость квартир в новом квартале начинается от 6,2 миллиона рублей.

А ведь даже если бы мэрия согласилась выплатить компенсацию из расчета средней рыночной стоимости, это бы обошлось ей примерно в 30 миллионов рублей. Это в 10 раз меньше, чем чиновники намерены потратить в этом году на установку и обслуживание иллюминированных арт-объектов.

Самое интересное, что опубликованное неделю назад радостное известие о запуске первого дома, построенного в рамках программы КРТ заканчивалось следующим пассажем: «При этом в рамках реализации комплексного развития двух территорий жилой застройки в Ленинском и Советском районах подлежат расселению 18 многоквартирных домов, в том числе 6 аварийных общей площадью 3,1 тысячи квадратных метров».

Вероятно, в число этих «счастливчиков» вошел и дом №108 по улице Новороссийской, жителям которого власти настойчиво предлагают сменить отдельные квартиры на комнаты в коммуналках и общагах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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