Движение по автодороге из Челябинска в Курган закрыли до утра

На трассе из Челябинска в Курган продлили запрет на движение автобусов и грузовиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильный снегопад, снежные накаты, плохая видимость, порывы ветра до 18 метров в секунду, гололедные явления, метели), временное ограничение движения на участке км 12 – км 171 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск продляется до 8:00 четверга, 28 декабря.

Время окончания запрета на движение может быть изменено, если неблагоприятные погодные условия сохранятся.

Данные ограничения распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных грузов, легковые такси.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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