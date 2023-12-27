Фармкомпании, пойманные за руку челябинскими антимонопольщиками, оштрафовали на 4 миллиона рублей

Челябинское УФАС России оштрафовало участников картеля на рынке поставки лекарственных средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, общая сумма штрафов для ООО «Фармсклад», ООО «Портер» и ООО «А-Фарм» составила 4 миллиона рублей.

Нарушения антимонопольного законодательства выявили при анализе торгов на поставку медикаментов в 2019-2021 годах. Закупки проводились на территории 20 регионов России.

Для участия в торгах компании использовали модель «единственный победитель» – участники заранее определяют игрока, который первым подаст заявку или сделает первое ценовое предложение и впоследствии станет победителем.

Это позволяло в случае отсутствия в закупках других участников снижать цену контрактов всего в пределах 1%.

В ходе проведения внеплановой проверки антимонопольщики обнаружили на рабочих столах сотрудников одной организации документы, связанные с деятельностью конкурентов.

Кроме того, участники картеля использовали идентичные IP-адреса для подачи заявок на участие в закупках и ценовых предложений.

Также установлено, что компании использовали единую инфраструктуру для оформления сертификатов ЭЦП с целью дальнейшего участия в торгах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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