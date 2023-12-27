В Челябинске заключили контракт на отлов бродячих животных

В Челябинске заключен контракт на отлов бродячих собак и кошек. Об этом сообщили в мэрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подрядчиком стало ООО «ОСВВ», которое должно отлавливать животных и немедленно передавать их в соответсвующие приюты.

«С 1 января 2024 года прием заявок на отлов животных без владельцев будет производиться:

в рабочее время по контактному телефону ООО «ОСВВ» 8-351-216-42-24 или по адресу электронной почты: 4952357500@mail.ru;

в Управлении экологии и природопользования Администрации города Челябинска по телефону: 729-33-66 в рабочее время или по адресу электронной почты: ecolog@cheladmin.ru», – сообщили в мэрии.

Между тем, в Троицке стая бродячих собак напала на детей, игравших на детской площадке. Спасаясь от агрессивных животных, три девочки и один мальчик забрались на спортивные снаряды. Отбивать детей от собак палкой пришлось проходившей мимо женщине. Горожане утверждают, что эта стая и раньше нападала на детей, о чем троичане сообщали местным властям. Но ситуация не изменилась.

Челябинск, Софья Артемьева

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