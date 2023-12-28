28 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

28.12.2023, четверг
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10:00 Челябинск – Кукольный спектакль для детей 5-7 лет «Что такое Новый год» (Центральная городская детская библиотека им. Горького, ул. Коммуны, 69)
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10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» в Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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11:00 Челябинск – Новогодний квест для детей 7-9 лет «За сказками к Змею Горынычу» (Центральная городская детская библиотека им. Горького, ул. Коммуны, 69)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Арт-мастерская «Мечты»: мастер-класс по смешанной технике рисования: акварель и восковые мелки (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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15:00 Челябинск – Развлекательное шоу «Дед Мороз и все-все» в клубе «Старая пластинка» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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17:00 Челябинск – Новогодние семейные посиделки для детей в возрасте от пяти лет с родителями (Центральная городская детская библиотека им. Горького, ул. Коммуны, 69)
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17:00 Челябинск – Праздничная встреча «С новым счастьем» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
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17:00 Челябинск – Встреча объединения волонтеров «Нити серебра» для желающих присоединиться к движению для оказания безвозмездной помощи в разных сферах деятельности (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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