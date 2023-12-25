На ММК определили лучшие цифровые проекты и идеи 2023 года

На Магнитогорском металлургическом комбинате в рамках III конференции «ММК на пути цифровизации» назвали победителей корпоративной премии «Цифровой Олимп».

Лучшей идеей года признан «Цифровой помощник прогнозирования температуры для разливки стали на машине непрерывного литья заготовки», разработанный ведущим специалистом НТЦ Павлом Семёновым и оператором машины непрерывного литья заготовок ЭСПЦ Евгением Полетаевым. Идея направлена на повышение качества поверхности слитка и его макроструктуры, а также снижение удельного расхода электроэнергии и графитированных электродов на агрегате печь-ковш электросталеплавильного цеха.

Среди цифровых инициатив победил проект «Цифровые двойники процесса нагрева слябов в методических печах и установки ламинарного охлаждения стана 2500 г. п. с интеграцией в MES-систему ЛПЦ-4»: ведущий специалист научно-технического центра Павел Стеканов предложил вариант сокращения количества несоответствующей продукции и брака.

«Цифровым проектом 2023 года» стал проект «Модернизация системы оптимизационного планирования производственно-экономической деятельности ПАО «ММК» и обществ Группы ПАО «ММК»». Награду за его разработку получил директор по экономике ПАО «ММК» Андрей Еремин. Система объединяет в одном цифровом контуре аглококсодоменное, сталеплавильное и прокатное производства, а также процессы формирования оптимального портфеля продаж по критериям маржинальности, максимизации загрузки производственных мощностей и удовлетворения потребности ключевых клиентов компании.

Внедрение цифровых технологий в производственные и бизнес-процессы ММК является неотъемлемой частью реализации стратегического развития компании. Как отметил в своем выступлении генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, цифровизация остается приоритетным направлением работы предприятия.

«Мы готовы выделять под реализацию цифровых проектов серьезный ресурс независимо от каких-либо внешних ограничений, потому что видим к каким важным преобразованиям сегодня приводит «цифра». Это действительно быстроокупаемые проекты и, не побоюсь этого слова, где-то даже прорывные, потому что они дают качественно новое состояние предприятия», – заявил он.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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