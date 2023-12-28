«Трактор» сменил чернокожего канадца на рыжего

Челябинский клуб отказался от одного канадца и подписал другого.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», защитник «черно-белых» Мэдисон Бауи переходит в нижегородское «Торпедо» в обмен на денежную компенсацию.

Напомним, чернокожий игрок обороны пополнил челябинский клуб в октябре этого года в результате обмена с минским «Динамо». 28-летний Мэдисон Бауи проводит дебютный сезон в КХЛ. Ранее канадец выступал в Северной Америке. В его активе золото юниорского и молодежного чемпионата мира. В 2018-м году в составе «Вашингтон Кэпиталс» Бауи стал обладателем Кубка Стэнли. Помимо, «Вашингтона», играл в НХЛ в таких клубах как «Детройт Ред Уингз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Ванкувер Кэнакс».

После восьми игр в составе минчан в активе защитника было две результативные передачи, пять силовых приемов и 12 блокированных бросков. За «Трактор» канадец провел 22 матча и набрал 7 (2+5) очков.

Зато состав «черно-белых» теперь пополнил Джек Родуолд. Канадский форвард пополнил состав «черно-белых» в результате обмена с «Куньлунем Ред Стар». Китайский клуб получил денежную компенсацию.

Большую часть карьеры 29-летний Родуолд провел в Северной Америке. На его счету 255 матчей в АХЛ и 10 игр в НХЛ за «Оттаву Сенаторз». В 2020-м году форвард перебрался в Европу. В составе команды «Оцеларжи Тршинец» стал чемпионом Чехии. Год спустя вместе с ТПС выиграл серебряные медали финской Liiga. Последние два сезона Родуолд провел в КХЛ, защищая цвета «Куньлунь Ред Стар». За «драконов» в Лиге он сыграл 95 матчей и набрал 43 балла.

Челябинск, Виктор Елисеев

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