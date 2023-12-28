Магнитогорский «Металлург» расстался с Артемом Загидулиным

Воспитанник «Магнитки» не смог продолжить карьеру в «Магнитогорске».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Металлург», контракт с голкипером завершен по обоюдному соглашению сторон.

28-летний Артем Загидулин – воспитанник «Металлурга». С 2007 по 2019 год играл в клубах системы магнитогорского ХК: «Стальные лисы» (МХЛ), «Южный Урал» (Орск, ВХЛ) и «Зауралье» (Курган, ВХЛ). В КХЛ дебютировал в составе «Металлурга» в 2015 году, успел поиграть в 2016 году за «Куньлунь Ред стар».

В 2019 году подписал контракт с клубом НХЛ «Калгари Флеймз» и в течение двух сезонов играл за его фарм-клуб «Стоктон Хит» в Американской хоккейной лиге.

В 2019 году попытался вернуться в «Металлург», но, сыграв три игры, подписал контракт с финским «Лукко».

В межсезонье-2023 голкипер вернулся в Магнитогорск после сезона в Финляндии. В текущем сезоне на счету Артема Загидулина 22 игры и 12 побед при 91.2% отраженных бросков.

Свою карьеру он продолжит в нижнекамском «Нефтехимике».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube