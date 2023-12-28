Экс-глава КДХ Челябинска предпринял очередную попытку выйти из СИЗО

Экс-глава комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров предпринял очередную попытку выйти из СИЗО.

Как уже сообщал «Новый День» , чиновника задержали 5 декабря прошлого года. С тех пор он находится в следственном изоляторе.

По версии следствия, с марта по апрель 2020 года Кучитаров обеспечил формирование необоснованно завышенной начальной максимальной цены контракта на выполнение работ по озеленению центральной части города на сумму более 122 миллионов рублей. При этом чиновники ведомства не направляли никому запросов ценовой информации, начальную цену контракта определил их шеф, зная, что в действительности подобные работы стоят существенно дешевле.

По итогам торгов Кучитаров подписал с коммерческой организацией муниципальный контракт на выполнение этих работ, а потом и дополнительные соглашения к нему – всего на сумму более 97 миллионов рублей. Он же согласовал и приемку результатов озеленения, после чего подрядчик получил означенную сумму. В итоге казне Челябинска нанесли ущерб на общую сумму более 32 миллионов рублей.

Следователями СК России наложен арест на расчетные счета и имущество обвиняемого на сумму более 80 миллионов рублей.



22 ноября дело передано в суд. 30 ноября постановлением Курчатовского районного суда Челябинска от 30 ноября 2023 года срок содержания Кучитарова под стражей продлили до 21 мая 2024 года. Защита обжаловала этот вердикт.

«Челябинский областной суд, рассмотрев материал судебного производства по апелляционной жалобе адвоката подсудимого Рината Кучитарова, оставил без изменения избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в пресс-службе областного суда. – Доводы стороны защиты об изменении меры пресечения на любую более мягкую оставлены без удовлетворения».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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