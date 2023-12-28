Мошенники пугают россиян новыми пятитысячными купюрами

В Банке России предупредили о новых схемах мошенничества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления ЦБ по Челябинской области, аферисты стали спекулировать на обновлении банкноты номиналом 5000 рублей.

Мошенники во время телефонного разговора под предлогом, что необходимо проверить подлинность наличных денег, могут предложить установить на мобильном телефоне специальное приложение – «Банкноты Банка России». После этого аферисты высылают ссылку на фишинговое приложение, которое визуально очень похоже на официальное. После установки такого приложения мошенники получат удаленный доступ к телефону жертвы, его банковским приложениям и счетам.

Стоит отметить, что мобильное приложение «Банкноты Банка России» действительно существует, но оно содержит лишь информацию об основных защитных признаках всех банкнот Банка России – где именно они расположены и как должны выглядеть. Однако подлинность купюр не определяет.

Кроме того, злоумышленники, выдавая себя за работников социальных служб, ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5000 рублей на новые. На самом деле лжесотрудники подсовывают доверчивым людям фальшивые купюры. Как правило, жертвами чаще всего становятся пожилые люди.

Банк России напоминает, что обновленные банкноты – 100 и 5000 рублей – поступают в оборот постепенно. Старые банкноты не нужно специально обменивать на новые. И те и другие будут находиться в обращении параллельно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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