Южноуральский предприниматель отдал 100 тысяч рублей за чужой заказ

Покупая профильный металлопрокат, чебаркулец лишился денег и товара.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полиция Чебаркуля устанавливает личность мошенника, обманувшего 35-летнего предпринимателя, работающего с металлопрокатом.

Мужчина рассказал, что ему предложили приобрести профильную трубу по цене значительно ниже рыночной. Согласившись, через некоторое время чебаркулец уже разгружал 2 тонны труб, и согласно ранее достигнутой договоренности, перевел за товар более 100 тысяч рублей. При этом его не смутило, что в накладной была указана не его фамилия, а также более высокая цена.

Обман вскрылся, когда водитель грузовика, доставивший груз в Чебаркуль, созвонился с настоящим продавцом и выяснил, что никаких денег тот не получал.

«Выяснилось, что товар у него заказал мошенник с доставкой на адрес чебаркульца, но последнему указал свои реквизиты для оплаты. То есть продал ему чужой товар, а деньги получил сам», – рассказали в силовом ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Металлические трубы были изъяты и возвращены настоящему продавцу, который признался, что однажды уже был жертвой такой же схемы обмана и потерял 400 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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