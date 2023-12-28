В Кунашакском районе выбрали нового главу

В уральском муниципалитете выбрали главу, который заменит умершего руководителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Кунашакского районного совета утвердили в должности главы муниципалитета 58-летнего Рамиля Вакилова, возглавлявшего до этого территориальную избирательную комиссию района.

Напомним, пост главы Кунашакского района стал вакантным после смерти 24 сентября текущего года действовавшего главы Сибагатуллы Аминова.

Документы на участие в конкурсе подали 12 претендентов. Однако в итоге для рассмотрения парламентариями утвердили две кандидатуры – председателя ТИК, экс-заместителя главы района Рамиля Вакилова и педагога Азалии Галимовой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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