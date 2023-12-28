На Южном Урале вновь усиливается снегопад

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 29 декабря местами на территории Южного Урала ожидается снег, местами сильный, в отдельных районах метели, на дорогах снежные заносы, гололедица от наката, порывы ветра до 18 метров в секунду.

По данным Госавтоинспекции, уже сейчас на юге Челябинской области – в районе Магнитогорска и автодороги Черноречье – Бреды усиливается снегопад.

Согласно прогнозам синоптиков Челябинского гидрометцентра, осадки в виде снега сохранятся на территории региона до 31 декабря включительно. В Челябинске снегопад ожидается в пятницу, 29 декабря. 30 и 31 декабря в областном центре существенных осадков не прогнозируется.

Челябинск, Виктор Елисеев

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