Власти Челябинска выступили перед горожанами с экстренным обращением

Челябинская мэрия просит горожан оставаться дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступить перед челябинцами чиновников вынудила надвигающаяся непогода.

Напомним, в минувший вторник на город уже обрушивались обильные осадки. Коммунальные службы оказались к этому не готовы. В итоге Челябинск погрузился в глубокие сугробы снега, общественный транспорт работал вне графика, а мусорные контейнеры во многих дворах оказались переполнены.

С последствиями прошедшего 26 декабря снегопада мэрия и дорожники пытаются справиться до сих пор.

Между тем, по прогнозам синоптиков в ближайшие часы вновь ожидается затяжной снегопад.

«Мы просим вас по возможности исключить поездки по городу и не оставлять автомобили вдоль дорог, – обратились представители мэрии к горожанам в социальных сетях. – Мы понимаем, что сейчас есть сложности с уборкой дворовых территорий, но припаркованные машины полностью блокируют дороги и делают невозможной их очистку».

Горожан просят также не создавать помех снегоуборочной технике.

Челябинск, Виктор Елисеев

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