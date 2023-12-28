«Трактор» одерживает третью победу подряд в выездной серии

Челябинский «Трактор» в Новосибирске обыграл «Сибирь» – 3:0.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», «черно-белые» продолжают уверенно разбираться со своими соперниками на их же собственных домашних аренах. На этот раз под ударами челябинцев пала «Сибирь».
Открыл счет на 6-й минуте встречи Семен Дер-Аргучинцев, вовремя подоспевший к отраженной голкипером хозяев после удара Виталия Кравцова шайбе – 1:0.
На 24-й минуте матча уже сам Виталий, удачно подставив клюшку после ошибки защитника «Сибири» в собственной зоне, удваивает преимущество уральце – 2:0.
Наконец, на 35-й минуте встречи Никита Тертышный реализовал большинство гостей, отправив шайбу в угол ворот сибиряков – 3:0, безоговорочная победа «Трактора».
Челябинск, Виктор Елисеев
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