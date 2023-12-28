Занятия в школах Челябинска перевели в дистанционный режим

Челябинских школьников перевели на дистанционку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, такое решение принято с возобновившимся снегопадом.

Напомним, во вторник, 26 декабря, на Южный Урал обрушились обильные осадки в виде снега. Одним из последствий разгула стихии стал транспортный коллапс из-за заваленных снегом магистралей. Впрочем, передвигаться по тротуарам челябинцам было еще сложнее. В итоге занятия второй смены в школах отменили.

Сегодня, 28 декабря, в Челябинске вновь начался сильный снегопад. Теперь власти решили не дожидаться утра.

«Завтра, 29 декабря, занятия в школах Челябинска с 1 по 11 классы первой и второй смены пройдут в режиме дистанционного обучения», – заявили в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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