«Магнитка» не оставила шансов «Ак Барсу»

Магнитогорский «Металлург» уверенно обыграл «Ак Барс» в Казани – 4:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый период оказался достаточно ровным и имел все шансы закончиться без заброшенных шайб.

Но на последней минуте игрового отрезка магнитогорцы организовали атаку, Робин Пресс пытался ударить от синей линии, однако у хоккеиста неожиданно сломалась клюшка. В итоге шайба отлетела к Даниилу Вовченко, который и отправил ее в ворота – 1:0.

Второго гола ждать до конца второго периода не пришлось. Уже на 23-й минуте встречи Архип Неколенко, удачно оказавшийся на пятаке как раз когда вратарь казанцев парировал удар Романа Канцерова, удваивает отрыв – 2:0. А на 37-й минуте матча Даниил Вовченко делает дубль – 3:0.

На 46-й минуте удача, наконец, улыбается хозяевам: магнитогорцы теряют шайбу при выходе из своей зоны, к ней успевает Артем Лукоянов и сокращает отставание – 1:3.

Но на большее хоккеистов «Ак Барса» не хватает. Зато Даниил Вовченко на 54-й минуте встречи оформляет свой первый хет-трик в составе «Металлурга» и ставит эффектную точку – 4:1 в пользу магнитогорцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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