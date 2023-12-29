В Челябинске остановились троллейбусы и трамваи

Последняя пятница 2023 года в Челябинске началась с транспортного коллапса: парализовано движение троллейбусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, стоят троллейбусы на улице Свободы, на Комсомольском проспекте – остановка «Молдавская» (в сторону центра), на улице Блюхера – остановка «Поселок АМЗ» (в сторону центра).

Причина: брошенные у обочины автомобили: из-за плохо почищенных дорог или сугробов, образовавшихся во время чистки и перекрывших прилегающие проезды, многие водители не сумели попасть в нужные дворы, кто-то просто не смог завести машину. В результате автомобили оставили прямо на дорогах. Теперь троллейбусы не могут их объехать.

Отмечаются проблемы и с трамваями: «Прождал 15 минут на «Смене», но трамваи с Рождественского так и не сдвинулись с места», – написал один из челябинцев в соцсетях.

Сегодня днем в Челябинске так же ожидается снег.

Челябинск, Софья Артемьева

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