В Челябинске вслед за тротуарами начали исчезать дороги

В Челябинской области за сутки выпало от 2,6 -до 15,3 мм осадков. Это много, но не аномально.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в декабре в северной половине области обычно выпадает 34-42 мм осадков, в южной – 19-25 мм. По данным регионального гидрометеоцентра, в отдельные годы количество осадков превышает норму в 2-4 раза (40-85 мм).

Так что говорить об аномальных снегопадах пока рано.

Между тем, в Челябинске никак не могут справиться с выпавшим на текущей неделе снегом: до сих пор не приведены в порядок даже основные магистрали, не говоря уже о дворах, превратившихся в непроходимую снежную целину с заваленными почти по крышу автомобилями. Ситуация стала угрожающей для жизни: вечером 26 декабря, после первого «аномального» снегопада, на въезде в один из дворов на улице Калинина застряла «скорая помощь». Сегодня ситуация повторилась в Металлургическом районе. В обоих случаях машины выталкивали своими силами жильцы.

Горожанам приходится расчищать дворы самостоятельно лопатами, так как в упавляющих компаниях заявляют, что уборочной техники либо нет, либо она сломалась.

С городскими магистралями добровольцы с лопатами вряд ли справятся, поэтому они постоянно сужаются.

Так, одна из основных городских магистралей – проспект Победы в районе Теплотеха к 8 часам утра 29 декабря «похудел» в 2 раза. Челябинцы выкладывают видео в соцсетях, комментируя: дорога сузилась метров на 6-7, вместо 3 полос в каждую сторону осталось по полторы. И это пространство машинам приходится делить с людьми, так как тротуары во многих местах просто исчезли. И такая ситуация не только на проспекте Победе

«В Челябинске ооооочень широкие дороги, – пишет telegram-канал Cyclist Urbanist. – Они просто такие не нужны. Техники хватает только, чтобы пытаться их чистить по кругу, причем, только основные магистрали. То есть, до тротуаров и прочей не автомобильной инфраструктуры дело не доходит. А что делать людям без машин?

Первым делом нужно чистить тротуары и организовывать коридоры для общественного транспорта – ему нужна всего одна полоса! Ну, и конечно дороги к социально важным объектам. И поддерживать их в проезжем состоянии».

Пока в городе, как видим, все наоборот: пока немногочисленные дорожники пытаются расчистить полосы для машин, городская инфраструктура, которой пользуется большинство горожан, просто исчезает под снегом.

Ну, а поскольку техники и людей у дорожников не хватает, чтобы справиться с сетью автомагистралей мегаполиса, то и дорог становится все меньше.

Челябинск, Павел Зварзин

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