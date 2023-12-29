Кассационный суд отказался взыскивать почти 1,5 млрд рублей, необоснованно выведенных их бюджета Челябинской области

Арбитражный суд Уральского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы конкурсного управляющего АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» Алексея Пивоварова, требующего взыскать с правительства Челябинской области 1,4 млрд рублей.

Как уже сообщал «Новый День», речь шла о двух сделках:

безвозмездной передаче в дар Агентству инвестиционного развития 1 млрд рублей и 131 квартиры в поселке «Белый хутор» в пригороде Челябинска на сумму 393,7 млн рублей.

Напомним, Агентство инвестиционного развития Челябинской области было создано в 2013 году. Его основной целью объявили привлечение инвесторов в регион. Однако результаты деятельности структуры, мягко говоря, оставляли желать лучшего. В итоге едва ли не единственным достижением АИР стало создание инвестиционного портала Челябинской области.

Руководство агентства очень любило ездить во всевозможные бизнес-туры, но инвесторов в регионе от этого больше не становилось. Так, структура должна была сопровождать резидентов ТОСЭР. Но к маю 2019 года в четырех зарегистрированных на территории Южного Урала ТОСЭР действовали лишь 14 резидентов, которые создали 280 новых рабочих мест.

В итоге в мае 2019 года власти региона приняли решение об упразднении АИР и передаче его функций фонду поддержки предпринимательства «Территория бизнеса».

Но на этом история структуры не закончилась. ФНС признала некорректным исключение из налогооблагаемой базы АНО субсидии в 1,4 миллиарда рублей, полученной АИР в 2016 году от правительства Челябинской области. Большая часть суммы (более 1 миллиарда рублей) была направлена в 2016-2017 годах на выкуп ипотечных сертификатов ЮУ КЖСИ (принадлежавшая правительству региона корпорация находилась в то время на грани дефолта). Затраты на приобретение ценных бумаг исключили из налогооблагаемой базы. Однако ФНС признала эти действия необоснованными, потребовав уплаты 412,5 миллионов рублей (налог на прибыль за 2016 и 2017 годы, пени, штраф).

АИР пыталось оспорить решение ФНС в арбитражных судах, но безуспешно. А в январе прошлого года объявило о собственном банкротстве.

Вторая сделка заключалась в передаче, тоже безвозмездной, в собственность Агентства инвестразвития 131 квартиры в поселке «Белый хутор». Пивоваров просил вернуть их в конкурсную массу обанкротившегося АИР или взыскать с правительства региона около 394 млн рублей.

Ранее Арбитражный суд Челябинской области в удовлетворении требований конкурсного управляющего АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» отказал. Апелляция тоже осталась без удовлетворения. Теперь аналогичное решение приняла и кассационная инстанция.

Гасить задолженность по налогам, которые требует ФНС (те самые 412,5 миллионов рублей налога на прибыль за 2016 и 2017 годы, пени и штраф) АИР нечем.

Челябинск, Павел Зварзин

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