Челябинск остался без главного архитектора

Павел Крутолапов, уволившийся из администрации Челябинска в июле текущего года, может стать последним главным архитектором города. Мэрия изменила структуру градостроительного департамента и внесла поправки в порядок выдачи разрешений на строительство.

Как уже сообщал «Новый День», нового главного архитектора пытались выбрать посредством конкурса. На него заявились 6 женщин, но ни одна из них не смогла доказать, что соответствует выдвинутым требованиям. Конкурс собирались объявить повторно, однако дальше на эту тему не распространялись.

А 21 декабря глава города Наталья Котова подписала постановление № 696-п: «Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации города Челябинска от 18.02.2021 № 50-п (далее – административный регламент), изменение, исключив из текста административного регламента и приложений к административному регламенту слова «, главный архитектор» в соответствующем падеже», – говорится в документе.

Кроме того, выяснилось, что ранее были подписаны постановления, согласно которым возглавлять городское управление архитектурно-градостроительной политики будет не главный архитектор, а начальник, назначаемый главой города. А городской архитектор лишается ответственности за градостроительные решения, так как становится штатной единицей и подчиняется начальнику управления.

Порядок представления необходимых разрешений, в принципе, не изменился. Только возглавлять градостроительную комиссию, теперь будет начальник управления архитектурно-градостроительной политики.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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