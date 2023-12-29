В Челябинске контракт на очистку реки Миасс заключили без тендера и после начала работ

«Центр экологического мониторинга Челябинской области» заключил контракт на работы по очистке реки Миасс с компанией «Баромембранная технология сервис» («БМТ-Сервис») из Владимира.

Стоимость контракта превышает 3,4 млрд рублей. При этом собственно тендер на данный контракт, судя по открытым данным, не разыгрывался, отмечает «Деловой квартал», а сам документ подписан уже после начала работ.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен в течение 5 лет привесьти в порядок русло реки на участках близ пруда Коммунар и в районе плотины ЧГРЭС (набережные Кислов и Патоличева, улица Кожзаводская). Первый этап – с момента подписания контракта до декабря 2024 года – предусматривает расчистку территории и начало уборки ила с донными отложениями на первом участке.

Как уже сообщал «Новый День», состояние реки Миасс давно уже стало головной болью властей и крайне раздражает горожан. Несколько раз чиновники пытались найти подрядчиков, чтобы очистить реку, но обычно эти попытки заканчивались скандалами, а то и уголовными делами.

Не стала исключением и очередная попытка. В этом году минэкологии Челябинской области поделилось радостью о том, что наконец в ноябре появится проект очистки реки Миасс от пруда «Коммунар» до пруда ЧГРЭС протяженностью 9,19 километра и объемом донных отложений – 645 тысяч кубических метров. Объявили торги на 12 миллионов рублей, а заключили контракт с компанией «Агроинвестстрой» снизившей цену до 4,8 миллиона рублей».

«Все бы ничего, – отмечали тогда общественники, – если бы в августе 2019 года то же ведомство не провело торги на аналогичные, как утверждает горожанин, проектные работы на этом же участке реки. Тогда ведомство заключило контракт на 11,5 миллиона рублей с ООО НИЭП сроком выполнения работ до 1 сентября 2020 года и заплатило 3,3 миллиона рублей аванса.

Контракт этот до сих пор на стадии исполнения, сведения о штрафах и неустойках к подрядчику отсутствуют. Правда, в Арбитражном суде Челябинской области рассматривается иск, по которому минэкологии пытается вернуть сумму аванса и расторгнуть контракт. Совершенно не понятно, зачем через суд расторгать контракт, когда у заказчика есть основания в одностороннем порядке от него отказаться (у суда аналогичные вопросы), почему медлили и не обратили взыскание на обеспечение в сумме аванса».

Челябинск, Павел Зварзин

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