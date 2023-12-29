В Челябинске разрешили строительство жилого квартала на границе городского бора

Застройщик земель профилактория «Солнечный» в Челябинске получил одобрение госэкспретизы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект первого дома жилого комплекса на пересечении улиц Худякова и Лесопарковой в Центральном районе Челябинска получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Сообщение об этом было опубликовано в едином реестре.

Ранее застройщик заявлял о планах строительства здесь здания высотой не менее 20 этажей, включая цокольный.

Напомним, земельный участок принадлежит ООО «Солнечный». В конце прошлого года компанию, управлявшую площадями бывшего профилактория и сам земельный участок выкупил бывший депутат Челябинской городской думы Николай Серсков. А в начале текущего года его холдинг подписал с мэрией договор о комплексном развитии территории, предполагающий возведение нескольких жилых многоэтажек.

В конце апреля текущего года проект застройки обсуждался на публичных слушаниях. Горожане, сумевшие попасть в переполненный зал, были настроены отрицательно, расценивая проект как очередную угрозу городскому бору. Во-первых, резко возрастет и без того высокая антропогенная нагрузка на памятник природы. Во-вторых, есть риск ухудшения дорожной ситуации на улице Худякова, которую, как опасаются противники строительства, после завершения строительства снова придется расширять – за счет бора.

Застройщик пытался убедить оппонентов в полной экологической безопасности проекта и заверял, что в новом ЖК будут собственные детсад и школа, поэтому нагрузка на улицу Худякова не должна существенно возрасти. Как и число людей в бору и его окрестностях.

Однако проект предусматривает строительство домов высотой от 12 до 24 этажей и многоуровневой автостоянкой на 586 машино-мест с эксплуатируемой кровлей. Вряд ли это останется «незамеченным», парировали горожане.

Кроме того, общественница Надежда Вертяховская отметила, что массовая застройка соседних территорий уже привела к серьезным проблемам: городские коллекторы все время забиваются, канализация топит подвалы. И поинтересовалась, учитывает ли проект гидрологические условия, ведь по указанному участку пролегают подземные реки, а существующие водоотводящие сети уже перегружены. И если застройщик не собирается делать новую сеть, а планирует присоединиться к уже действующей, канализация просто потечет по улицам.

В итоге участники слушаний обвинили чиновников минэкологии в некомпетентности, а сам проект отклонили. Несмотря на это, глава Челябинска Наталья Котова подписала документы по планировке территории будущего строительства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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