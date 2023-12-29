ФАС запретила управляющим компаниям отключать челябинцам электричество и воду

УФАС России выдало предостережение управляющим компаниям Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, заявление от лица ряда управляющих компаний об ограничении предоставления коммунальных услуг по электроснабжению и водоснабжению собственникам-должникам было ранее опубликовано в СМИ.

Коммунальщики предупреждали, что в связи со сложившейся ситуацией управляющие компании Челябинска приняли «непростое, но необходимое решение» о массовых ограничениях предоставления ряда коммунальных услуг.

В частности, горожан предупреждали, что в канун Нового года сотрудники УК будут вынуждены ограничить подачу электроэнергии в квартиры неплательщиков.

«Служба сообщает жителям Челябинска, что законодательство не предусматривает право УК самостоятельно ограничивать электроэнергию и водоснабжение при наличии задолженности потребителя», – подчеркивают в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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