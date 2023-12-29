Общественный транспорт в Челябинске уходит на новогодние каникулы

В новогодние праздники автобусы, трамваи и троллейбусы в Челябинске будут работать по спецрасписанию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Оганизатор перевозок Челябинской области», изменения челябинцы почувствуют уже в воскресенье, 31 декабря.

В этот день трамваи, троллейбусы и автобусы будут работать по расписанию выходного дня. Однако трамваи и троллейбусы закончат свою работу раньше. За исключением троллейбусного маршрута №19, который будет ходить без изменений.

1 и 2 января автобусы №№ 1, 15, 41, 44, 45, 123 будут работать без изменений.

Автобусы №№ 2, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 18, 23, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 42, 43, 51, 64, 71, 81, 128, 172, 130, 213, 214, 483, трамваи и троллейбусы будут ходить реже. Пассажирам рекомендуют следить за расписанием на gortrans74.ru.

Часть маршрутов в новогодние праздничные дни ходить не будут.

Автобусы начнут выходить на маршруты по следующему графику:

со 2 января – 52, 61, 212;

с 3 января – 48, 131, 141, 150;

с 5 января – 203;

с 9 января – 13к, 80, 208;

с 13 января – 95.

Все остальные троллейбусы, трамваи и автобусы с 3 января будут работать по расписанию выходного дня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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