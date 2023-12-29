В уральском городе вместе с сугробами снесли Вечный огонь

В Троицке во время разгребания снежных завалов повредили мемориал.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Троицка, инцидент произошел в середине этой недели в сквере Памяти, расположенном в центре города.

Во время уборки снега дорожные рабочие повредили мемориал Вечный огонь. Судя по фотографии, опубликованной на сайте местных властей, водитель снегоуборочной техники попросту не заметил композиции и срезал ее верхнюю часть вместе со снежным пластом.

Фото: сайт администрации Троицка

«В настоящий момент обслуживающая организация проводит обследование и анализ повреждений, после чего будут определены сроки восстановительных работ», – уточнили в городской администрации.

Напомним, 26-27 декабря в Челябинской области пришли масштабные снегопады. В общей сложности в регионе выпало больше месячной нормы осадков, в ряде территорий высота снежного покрова увеличилась более чем на полметра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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