В уральском городе вместе с сугробами снесли Вечный огонь

В Троицке во время разгребания снежных завалов повредили мемориал.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Троицка, инцидент произошел в середине этой недели в сквере Памяти, расположенном в центре города.
Во время уборки снега дорожные рабочие повредили мемориал Вечный огонь. Судя по фотографии, опубликованной на сайте местных властей, водитель снегоуборочной техники попросту не заметил композиции и срезал ее верхнюю часть вместе со снежным пластом.
Фото: сайт администрации Троицка
«В настоящий момент обслуживающая организация проводит обследование и анализ повреждений, после чего будут определены сроки восстановительных работ», – уточнили в городской администрации.
Напомним, 26-27 декабря в Челябинской области пришли масштабные снегопады. В общей сложности в регионе выпало больше месячной нормы осадков, в ряде территорий высота снежного покрова увеличилась более чем на полметра.
Челябинск, Виктор Елисеев
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