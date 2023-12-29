В магнитогорской маршрутке умерла пассажирка

В Магнитогорске в маршрутке умерла женщина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня, 29 декабря. В социальных сетях ищут родственников умершей. Об этом рассказали очевидцы в паблике «Черное&Белое Магнитогорск».

«Только что умерла женщина в маршрутке, – пишут очевидцы. – Телефона при себе не было, все пассажиры отреагировали быстро, подъехали к поликлинике, вызвали скорую, но спасти ее не удалось. Родственники найдитесь!"

По словам горожан, женщине за 65 лет, одета она в синюю куртку и пушистую белую шапку, в очках. При себе у нее был только пропуск в сад «Металлург-2».

Челябинск, Виктор Елисеев

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