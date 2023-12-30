Девятилетний школьник провалился в колодец в Златоусте

Девятилетний ребенок провалился в двухметровый колодец в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел вчера, 29 декабря.

«Звонок от 9-летнего школьника поступил на единый телефон 112 около полудня. Мальчик сообщил диспетчеру, что гулял и внезапно провалился в колодец, вроде бы травм не получил, но выбраться сам не может», – рассказали представители спасателей.

Самым сложным оказалось установить место ЧП и найти открытый люк после прошедших снегопадов.

Как отметили спасатели, если бы не телефон, найти ребёнка в малолюдном районе, вдали от жилых домов, на склоне, за дорогой, было бы крайне сложно.

Из колодца глубиной около двух метров пожарные и спасатели подняли пострадавшего при помощи подручных средств и немедленно передали бригаде скорой медицинской помощи.

Еще до завершения спасательной операции к месту ЧП прибыли сотрудники водоканала, чтобы устранить опасность. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе расследования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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