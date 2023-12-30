«Чуть-чуть не получилось»: «Трактор» потерпел крупное поражение от «Барыса»

Челябинский «Трактор» уступил астанинскому «Барысу» под занавес 2023 года – 1:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встреча в Астане прошла крайне неудачно для челябинских хоккеистов. Уже после первого периода хозяева вели со счетом 3:0.

На 9-й минуте встречи в меньшинстве отличился Аркадий Шестаков – 1:0. Спустя минуту с небольшим Давид Скленичка отличился уже в большинстве – 2:0. Наконец, на 17-й минуте матча Рудольф Червены делает счет 3:0 в пользу «Барыса».

Во втором периоде челябинские хоккеисты также не проявили себя ничем, кроме обилия удалений. И уже на 24-й минуте встречи Энтони Камара забрасывает четвертую шайбу в ворота «черно-белых». «Трактор» в это время играл втроем против пяти казахстанцев.

Лишь на 49-й минуте матча Никита Сошников сумел отквитать одну шайбу, реализовав численное преимущество гостей. Но на 52-й минуте встречи Аркадий Шестаков оформляет дубль, устанавливая окончательный счет – 5:1.

«Настраивались на хорошую игру. Хотели завершить этот год победой. Чуть-чуть не получилось. Не удалось начало матча, пропустили ненужные голы. Потом уже не смогли перестроиться. Конечно, мы не имеем права так играть. Будем разбираться и делать выводы», – прокомментировал поражение челябинцев главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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