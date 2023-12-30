«Магнитка» заканчивает год победой над «Куньлунем»

Магнитогорский «Металлург» дома одержал победу над «Куньлунь Ред Стар» – 4:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», магнитогорским хоккеистам поначалу пришлось догонять гостей. На 17-й минуте встречи счет открыл нападающий китайского клуба Брэндон Ип.

Но во втором периоде хозяева пришли в себя. На 22-й минуте матча Александр Петунин реализовал численное преимущество – 1:1. Ровно через 10 минут он же вновь реализует большинство, выведя «Магнитку» вперед – 2:1. А еще через Никита Гребенкин увеличивает отрыв «Металлурга» – 3:1.

Наконец, на последней минуте встречи Павел Акользин забивает в пустые ворота – 4:1.

Челябинск, Виктор Елисеев

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