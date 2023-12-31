Челябинская область стала лидером в УрФО и России по росту стоимости жилья

Челябинская область стала лидером в Уральском федеральном округе по росту средней рыночной стоимости жилья. Данные приводит Минстрой России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам 2023 года средняя рыночная стоимость 1 квадрата общей площади жилого помещения на Южном Урале увеличилась на 7,98%. Это самый высокий показатель в регионе и второй в стране% выше только в Мурманской области – плюс 9,38%.

Для сравнения: В ЯНАО и Свердловской области этот показатель не превысил 3%, в Курганской и Тюменской областях – 4%, а в ХМАО даже снизился на 1,33%.

Челябинск, Павел Зварзин

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