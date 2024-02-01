1 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

01.02.2024, четверг
-
08:30 Челябинск – Мастер-класс герниологов (Челябинская областная клиническая больница, ул. Воровского 70, корп. №1, поликлиника)
-
12:00 Челябинск – Подписание соглашения о взаимодействии с региональным уполномоченным по правам человека Юлией Сударенко в рамках заседания Штаба общественной поддержки по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области (ЮУТПП, ул. Сони Кривой, 56, 6-й эт., конференц-зал)
-
13:00 Челябинск – Открытие студенческого проектного бюро на базе Южно-Уральского государственного технического колледжа в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» по отрасли «Строительство» (Южно-Уральский государственный технический колледж , ул. Горького, 15)
-
15:00 Челябинск – Расширенное заседание комитета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по промышленному развитию и Клуба экспортеров Челябинской области (ЮУТПП, ул. Сони Кривой, 56, каб. 606)
-
15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
16:00 Челябинск – Конкурс студенческих концепций развития благоустройства территории Никольской рощи (Дом архитектора, пр. Ленина, 41а)
-
16:00 Челябинск – Встреча цикла «Необычная наука»: говорим о графологии (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
-
17:00 Челябинск – Встреча объединения волонтеров «Нити серебра» для желающих присоединиться к движению для оказания безвозмездной помощи в разных сферах деятельности (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
18:00 Челябинск – Музыкальный джем-сейшен и театральная постановка в один день (информационный центр по атомной энергии, ул. Энгельса, 107)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»