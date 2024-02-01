1 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Подписание соглашения о взаимодействии с региональным уполномоченным по правам человека Юлией Сударенко в рамках заседания Штаба общественной поддержки по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области (ЮУТПП, ул. Сони Кривой, 56, 6-й эт., конференц-зал)