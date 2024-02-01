ММК отмечает 92 года

Магнитогорские металлурги отмечают 92-й год рождения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», днем рождения ММК считается 1 февраля 1932 года, когда на первой доменной печи Магнитки был получен первый чугун. С тех пор предприятие удерживает позиции одного из лидеров отечественной и мировой металлургии, успешно внедряя современные технологии и осваивая новые виды продукции.

Одно из первых предприятий эпохи индустриализации, Магнитка является воплощенной мечтой о бесконечном могуществе человеческого труда, перед которым не способны устоять никакие преграды. ММК не только оставил яркий след в истории, но и по сей день продолжает вносить ощутимый вклад в российскую экономику, обеспечивая потребности базовых отраслей промышленности. Сегодня это современный производственный комплекс, выпускающий инновационную и востребованную рынком металлопродукцию с преобладающей долей продукции высоких переделов. За 92 года на ММК произведено 683 млн тонн чугуна, выплавлено 880 млн тонн стали, выпущено 728 млн тонн проката.

Компания успешно реализует Стратегию развития Группы ПАО «ММК» на период до 2025 года, в рамках которой поставлены цели стать лучшим поставщиком металлопроката для ведущих металлопотребляющих отраслей отечественной экономики, решить задачу отраслевого лидерства в области операционной эффективности, а также следовать принципам устойчивого развития и социальной ответственности.

В настоящее время ММК занимает лидирующие позиции на рынке металлопродукции для трубной промышленности и автопрома, в производстве металлопроката с покрытием и в других сегментах металлопотребления. Большое внимание уделяется развитию работы с клиентами, повышению операционной и функциональной эффективности бизнеса, цифровизации, укреплению различных аспектов устойчивого развития, включая социальные вопросы и экологическую повестку.

Комбинат последовательно снижает нагрузку на окружающую среду, исполняет свои социальные обязательства перед работниками и жителями территорий присутствия, обеспечивает прозрачность корпоративного управления. В 2023 году ПАО «ММК» стало первым предприятием черной металлургии в России, получившим комплексные экологические разрешения по всем объектам негативного воздействия на окружающую среду. Затраты ПАО «ММК» на природоохранные цели только в период 2017-2022 гг. превысили 72 млрд рублей.

Несмотря на все сложности, ММК продолжает реализацию программы технического перевооружения, ключевым элементом которой является реконструкция коксохимического производства со строительством комплекса коксовой батареи №12. Ее запуск позволит вывести из эксплуатации устаревшие мощности в коксохимическом производстве, что обеспечит сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. тонн в год.

Одним из драйверов развития ММК в последние годы является цифровая трансформация. Если в 2023 году «цифровой портфель» включал более 30 проектов с бюджетом свыше 500 млн рублей, то в 2024 году запланировано увеличение бюджета цифровизации до 800 млн рублей. Примерно столько же составят и ожидаемые бизнес-эффекты.

Традиционно значимой составляющей деятельности ММК является благотворительность и различные социальные проекты, затраты компании на которые ежегодно составляют порядка 3,5 млрд рублей. Знаковым и масштабным проектом для Магнитогорска является создание городского курорта «Притяжение» – многофункционального паркового пространства, объединяющего развлекательные, спортивно-событийные и рекреационные объекты. В 2023 году вошла в строй вторая очередь проекта. Его инициатором и ключевым инвестором выступает председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

ММК продолжает развиваться, осваивать новые рыночные ниши и современные инновационные виды продукции, запускать высокотехнологичные производственные комплексы и усиливать социальные аспекты своей деятельности, внося неоценимый вклад в социально-экономическое развитие Магнитогорска и всего Южного Урала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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