Челябинцам представят образцы старообрядческой иконы

В Челябинске пройдет выставка уральской иконы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Исторического музея Южного Урала, сотрудники выставочного отдела музея вернулись из Невьянска (Свердловская область), где изучили богатую частную коллекцию старинных икон и выбрали экспонаты для готовящейся к открытию выставки «Святые лики».

Заведующая выставочным отделом Валентина Грицук и главный специалист по выставочной работе искусствовед Марья Аникина посетили «Дом Невьянской иконы», из собрания которого на выставку в Челябинск скоро прибудет более двух десятков ценнейших экспонатов старой Невьянской иконописной школы, а также новых образцов, созданных современными мастерами уже в 21 веке.

«Невьянская икона – это уникальное культурное явление для Урала, на выставке ей будет выделено особое место, – рассказывает Валентина Грицук. – Наш новый проект «Святые лики» покажет историю развития уральских иконописных школ, строгановской и невьянской, начиная с 17 века, а через иконопись мы расскажем и о старообрядчестве на Урале. В экспозиции будут не только иконы, но и меднолитая пластика, деревянная скульптура, богослужебные книги старообрядцев, старинные инструменты и художественные принадлежности».

Чтобы показать южноуральцам особенности традиционного духовного искусства Урала, в Челябинск привезут предметы из собраний музеев и частных коллекций со всего УрФО. Это уникальные строгановские иконы, написанные в 17 веке, храмовая деревянная скульптура из Пермской художественной галереи, произведения знаменитого невьянского иконописца Ивана Богатырева, а также предметы из Свердловского областного краеведческого музея, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», Курганского областного художественного музея, Собора Рождества Христова города Кыштыма.

Немалую долю экспонатов предоставили частные коллекционеры и современные меценаты, к работе над выставкой подключились сотрудники челябинского Музея истории православия Свято-Симеоновского кафедрального собора, а также старообрядческая община Челябинска. Из фондов Государственного исторического музея Южного Урала будут извлечены на свет уникальные предметы искусства и народного промысла.

«Экспозиция «Святые лики» завершит трёхлетний цикл «Уральское чудо», посвященный традиционным уральским промыслам. Так вышло, что каждый год наша выставка о самобытном уральском искусстве удачно перекликается с темами привозных выставок из Музеев Московского Кремля, – рассказывает Марья Аникина. – Например, в прошлом году у нас был представлен кремлевский проект, посвященный ювелирным изделиям Карла Фаберже, а затем мы открыли «Каменный цветок», представив изделия уральских мастеров-камнерезов. Недавно в нашем музее с успехом прошла выставка средневековых православных святынь из коллекции Московского Кремля, и сейчас ей на смену мы открываем выставку икон уральских».

Выставка «Святые лики» откроется 1 марта и будет работать в Большом выставочном зале Исторического музея Южного Урала до 11 мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube